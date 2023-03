Wspólny kandydat opozycji w Turcji. Kemal Kilicdaroglu zawalczy o prezydenturę

czytaj dalej

"Wygląda na to, że dyktator nie ma nic innego do zaoferowania poza sfabrykowanymi oskarżeniami, parodią sądu i bardziej brutalnymi represjami" - tak Swiatłana Cichanouska skomentowała wydany wobec niej zaocznie przez reżim na Białorusi wyrok 15 lat więzienia. Liderka opozycji dodała, że decyzja sądu "jest dobrą okazją do przypomnienia światu o tysiącach ofiar terroru Łukaszenki". Rzecznik MSZ Łukasz Jasina ocenił w rozmowie z TVN24, że wyrok "to jest dowód pewnej desperacji" przywódcy reżimu.