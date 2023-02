Po trzęsieniu ziemi w Turcji. Kobieta straciła kontakt z synem. Aby odzyskać jej telefon, żołnierz wszedł do łyżki koparki

Na jej prośbę zareagował żołnierz sił specjalnych Murathan Adil, który przyjechał z Ankary, by pomagać w akcjach ratunkowych. Aby dostać się na piętro budynku, w którym zawaliła się piwnica i częściowo fasada, wszedł do łyżki koparki. Operator maszyny podniósł go ponad gruzy, na balkon. Stamtąd Adil zabrał od innego ratownika czerwone zawiniątko, w którym był telefon. Z nim wrócił do namiotu.