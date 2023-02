Estońscy ratownicy wstrzymali nocne akcje ratunkowe w Turcji w obawie przed "krążącymi wokół uzbrojonymi bandami"

Jak powiedział w poniedziałek w rozmowie z estońskim radiem Vikerraadio Erkki Pold, zastępca dowódcy estońskiego oddziału ratowniczego w Turcji, "desperacja ludzi doprowadziła do bardzo trudnej sytuacji". - Niektórzy starają się czerpać z niej korzyści. Dochodzi do strzelanin. My sami nie znaleźliśmy się dotychczas w kryzysowej sytuacji, ale ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na zaprzestanie prac w nocy - powiedział.