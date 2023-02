Trzęsienie ziemi w Turcji. Telewizyjna relacja przerwana przez wstrząsy wtórne. Nagranie

- Gdy zmierzaliśmy w kierunku gruzowiska, by [relacjonować - red.] akcję ratunkową, nastąpiły dwa wstrząsy wtórne, którym towarzyszył głośny hałas - mówił dziennikarz, wskazując na gruzy budynku, który runął w wyniku wstrząsów.

Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi oraz wstrząsów wtórnych, które nawiedziły w poniedziałek południową Turcję, wzrosła do co najmniej 1014. Zniszczone zostały 2824 budynki - przekazał szef tureckiej agencji zarządzania sytuacjami kryzysowymi Yunus Sezer. Prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że była to największa katastrofa w kraju od 1939 roku.