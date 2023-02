"O piątej rano nasłuchiwano, wtedy jest najciszej". Polscy strażacy walczą "do ostatniej nadziei"

- Jakby nie było szans, to byśmy tutaj nie pracowali, zawsze są jakieś szanse. Tutaj mamy potwierdzenie od naszych piesków, że jakaś osoba powinna tutaj być. Sprawdzaliśmy to różnymi urządzeniami geolokacyjnymi i potwierdzenia nie było. Dostaliśmy się przez przebicia do kolejnego pomieszczenia, robiliśmy nawoływania przez lokalnych mieszkańców, potwierdzenia głosowego nie mamy, ale pies cały czas wskazuje - opowiedział. - Czekamy teraz na inne psy, z innym węchem, zobaczymy co dalej. Mamy cały czas nadzieję, że jeszcze idziemy po żywą osobę - dodał.