Relacja reportera TVN24 z Turcji. "Takich obrazków jest tutaj znacznie więcej"

Reporter TVN24 Paweł Łukasik i operator Tomasz Burdal są w Turcji i relacjonują akcje poszukiwawcze po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi. W sobotę relację dziennikarza przerwał przejmujący krzyk kobiety pośród zgromadzonej nieopodal grupki osób. - Rozpacz. To jest, niestety, codzienność i takich obrazków jest tutaj znacznie więcej niż tych związanych z ratowaniem kogokolwiek - powiedział Łukasik.

W sobotnim wejściu na żywo na antenę TVN24 Łukasik mówił, że "od czasu do czasu koparki milkną i są jeszcze próby nawoływania kogoś spod gruzów". - To już szósta doba poszukiwań, więc trudno liczyć na coś innego niż cud, ale wczorajszy przykład pokazał, że cuda się zdarzają - relacjonował, nawiązując do sukcesu polskich ratowników, którzy uratowali w piątek dwunastą osobę w mieście Besni w Turcji.