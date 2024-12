Tankowiec sparaliżował ruch w cieśninie Bosfor

Statek z kremlowskiej "floty cieni"

"Cordelia Moon to co najmniej czwarty tankowiec powiązany z flotą rosyjską, który w ciągu ostatnich dwóch tygodni zepsuł się na Morzu Czarnym" - podał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times, odnosząc się do publikacji Reutera.