Rosja - Ukraina. MSZ Turcji: rosyjscy oligarchowie mogą przyjechać do naszego kraju

Rosyjscy oligarchowie mogą przybyć do Turcji, ale muszą przestrzegać prawa międzynarodowego, by prowadzić interesy - oświadczył w sobotę turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu, cytowany przez Reutera.

Następnie zastrzegł: "Jeśli zaś chodzi o to, czy mogą prowadzić interesy w Turcji, to oczywiście, jeśli są legalne i niesprzeczne z prawem międzynarodowym, to uważam, że tak". - Jeśli jest to niezgodne z prawem międzynarodowym, to jest to już inna historia - dodał.