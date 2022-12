Szwecja odmawia ekstradycji, Turcja mówi o "bardzo negatywnym rozwoju wydarzeń"

Szwedzki Sąd Najwyższy odmówił wydania dziennikarza Bulenta Kenesa, którego rząd Turcji oskarża o udział w próbie puczu w 2016 roku. Szef tureckiego MSZ Mevlut Cavusoglu ocenił, że to "bardzo negatywny rozwój wydarzeń". W tle jest sprawa przystąpienia Szwecji do NATO, gdzie Ankara może mieć decydujący głos.

Cavusoglu: Turcja oczekuje od Szwecji i Finlandii konkretnych kroków

Mevlut Cavusoglu mówił podczas konferencji prasowej, że Turcja oczekuje od Szwecji i Finlandii, które ubiegają się o akcesję do NATO, "konkretnych kroków", a nie "pięknych słów", jeśli chcą by Ankara zatwierdziła przyjęcie ich do Sojuszu.