"Kolonialne instynkty" w odpowiedzi na "imperialistyczne ciągoty"

Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu skrytykował prezydenta Francji Emmanuela Macrona za "aroganckie deklaracje" i "kolonialne instynkty". Chodzi o wypowiedzi Macrona w sprawie konfliktu między Ankarą i Atenami o prawo do eksploatacji ropy i gazu na wodach wschodniego Morza Śródziemnego.

W ten sposób minister zareagował na wystąpienie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który również w czwartek wezwał kraje Unii Europejskiej do zajęcia wspólnego stanowiska wobec Turcji. - Musimy być bardziej stanowczy i mówić dobitniej w stosunkach z rządem prezydenta (Turcji Recepa Tayyipa) Erdogana, którego postępowanie jest obecnie niedopuszczalne - oświadczył przebywający na Korsyce Macron.

Emmanuel Macron wezwał kraje UE do zajęcia wspólnego stanowiska wobec Turcji

Emmanuel Macron wezwał kraje UE do zajęcia wspólnego stanowiska wobec Turcji IAN LANGSDON/PAP/EPA

Dzień wcześniej prezydent Francji skrytykował "imperialistyczne ciągoty niektórych potęg śródziemnomorskich" i wezwał Europę do obrony "swych interesów energetycznych i geostrategicznych" w tym regionie. Odniósł się do narastającego konfliktu między Grecją a Turcją o prawo do eksploatacji ropy i gazu na wodach wschodniego Morza Śródziemnego i zarazem wodach terytorialnych Grecji i Cypru, gdzie w eskorcie okrętów wojennych turecki okręt badawczy prowadzi poszukiwania złóż.