Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych

Najnowsze dane wskazują, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi już około 34 tysięcy. Strona turecka informuje o ponad 29,6 tysiącach zabitych. W Syrii życie straciło co najmniej 4,3 tysiące osób, a ponad 7,6 tysięcy jest rannych - przekazało Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

Na terenach zniszczony wstrząsami sejsmicznymi działa co najmniej 150 tysięcy ratowników i pracowników organizacji pomocowych. Bank of America ocenił wstępnie, że odbudowa zniszczonych domów pochłonie 5 miliardów dolarów.

Wzrost przestępczości po trzęsieniu ziemi

Mieszkańcy, którzy przetrwali wstrząsy, skarżą się na wzrost przestępczości. W Antiochii (Antakayi) pracownicy organizacji pomocowych mówili dziennikarzom o rabowaniu dóbr z zawalonych domów i sklepów. Dziennikarze agencji Reutera rozmawiali z ludźmi, którzy dzielili się niepewnością, czy uda im się uchronić dobytek. Yuksel Uzun, właściciel sklepu z elektroniką, z pomocą kilku innych osób ładował pudła z towarem, w tym ładowarki i obudowy do telefonów, na dwie ciężarówki. - Nasz sklep jest w ruinie. Oszuści i złodzieje zabrali to, co mogli. Zostaliśmy z tym, co zostawili - powiedział.