Sinan Ogan z trzecią pozycją w wyborach w Turcji. Jego zwolennicy mogą okazać się kluczowi. Kogo poprze?

W poniedziałek Ogan zapowiedział, że może udzielić poparcia Kilicdaroglu pod pewnymi warunkami. - Skonsultujemy się z naszą bazą wyborców w celu podjęcia decyzji w drugiej turze. Ale daliśmy jasno do zrozumienia, że walka z terroryzmem i odsyłanie uchodźców to nasze czerwone linie - powiedział.

Sinan Ogan - kogo poprą zwolennicy nacjonalisty?

W rozmowie z CNN Murat Somer, profesor nauk politycznych z Uniwersytetu Koca w Stambule zaznaczył, że choć Ogan krytycznie odnosi się zarówno do Erdogana, jak i Kilicdaroglu, to większości jego wyborców jest bliżej do urzędującego prezydenta. Kilicdaroglu - ocenił ekspert - "musi znaleźć sposób na uzyskanie poparcia Ogana, ale to nie będzie łatwe".