Tureckie siły specjalne na granicy z Grecją. Mają powstrzymać zawracających migrantów

- Ranili 164 osoby. Próbowali zawrócić 4900 osób do Turcji - powiedział minister dziennikarzom w prowincji Edirne przy granicy z Grecją, gdzie gromadzą się uchodźcy. - Rozmieszczamy na granicach tysiąc członków sił specjalnych policji, by zapobiec zawracaniu migrantów - dodał.

Schronienie w namiotach i prowizorycznych obozach

Greckie władze przygotowują się do deportacji ponad 200 migrantów, którym udało się przedostać na terytorium Grecji. - Zostaną przeniesieni do miasta Seres i deportowani do swoich krajów - zapowiedział grecki minister migracji Notis Mitarachi, cytowany przez Reutersa. - Naszym celem jest zawrócenie ich do ich krajów - dodał.