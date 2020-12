"Co to za sojusz?" Prezydent Turcji o amerykańskich sankcjach: otwarty atak na naszą suwerenność

Sankcje, jakie nałożyły USA, to wrogi akt i atak na naszą suwerenność - oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Stany Zjednoczone nałożyły restrykcje na Turcję za zakup rosyjskiego systemu przeciwrakietowego S-400.

W transmitowanym przez telewizję wystąpieniu z okazji otwarcia nowej autostrady prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nazwał nałożenie amerykańskich restrykcji na Ankarę wrogim aktem wymierzonym w sojuszniczy kraj należący do NATO. - Co to za sojusz? Ta decyzja jest otwartym atakiem na naszą suwerenność - oznajmił prezydent.