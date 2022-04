Turecki sąd przenosi do Arabii Saudyjskiej proces w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego

Turecki sąd zdecydował w czwartek o wstrzymaniu procesu Saudyjczyków podejrzanych o zabójstwo dziennikarza Dżamala Chaszodżdziego i przeniesieniu go do Arabii Saudyjskiej. Decyzję tę skrytykował między innymi prawnik narzeczonej zamordowanego dziennikarza. Chaszodżdżi został zabity w 2018 roku w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule.

W ubiegłym tygodniu turecka prokuratura zawnioskowała o przeniesienie procesu zaocznego 26 Saudyjczyków podejrzanych o zabójstwo Dżamala Chaszodżdziego do Arabii Saudyjskiej. Minister sprawiedliwości Turcji Bekir Bozdag przekazał później, że jego rząd popiera ten wniosek. W czwartek agencja Reutera przekazała, że turecki sąd zdecydował, by wstrzymać proces Saudyjczyków i przekazać go pod saudyjską jurysdykcję.