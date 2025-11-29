Eksplozje na dwóch tankowcach rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym

Awaria tankowca "floty cieni" w pobliżu Rugii Źródło: Reuters/HAVARIEKOMMANDO

Według komunikatu tureckiego urzędu do spraw morskich jednostka Kairos o długości 274 metrów, która płynęła z Egiptu do Noworosyjska, zgłosiła "uderzenie z zewnątrz, które wywołało pożar".

Podobny komunikat urząd otrzymał od dowództwa tankowca Virat. Obie jednostki są na liście statków objętych międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Rosję po agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Załogi obu statków, w sumie 45 osób, ewakuowano.

Eksplozja na tankowcu rosyjskiej floty cieni Źródło: Reuters

Nie wyklucza się, że statki mogły wpłynąć na miny. Agencja Reuters przypomniała, że od początku wojny w Ukrainie takie przypadki się zdarzały - tym bardziej, że niektóre z min dryfowały.

Turecki urząd do spraw morskich przekazał, że żegluga przez Bosfor odbywa się bez zakłóceń.

