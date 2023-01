Recep Tayyip Erdogan rozmawiał z Władimirem Putinem. Ponowił ofertę mediacji między Rosją a Ukrainą

czytaj dalej

Poniedziałek jest 327. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly poinformował w poniedziałek, że został objęty rosyjskimi sankcjami. "I dobrze. Jeśli taka jest cena za wspieranie ukraińskiej wolności, to cieszę się, że zostałem ukarany" - napisał na Twitterze. Tymczasem rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych Peter Stano oświadczył, że rosyjskie barbarzyńskie ataki na Ukrainę jedynie zwiększają determinację Europy, by jeszcze bardziej wspierać Kijów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.