Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz "szczerze pracuje nad zakończeniem walk w Ukrainie" - twierdzą władze w Ankarze. Objęty unijnymi sankcjami miliarder uczestniczył w rozmowach delegacji Rosji i Ukrainy, które odbyły się we wtorek w Stambule. Prezydent Recep Tayyip Erdogan poinformował także, że Turcja jest gotowa wystąpić w roli gwaranta ukraińskiego bezpieczeństwa.

W rozmowie z dziennikarzami podczas powrotu z wizyty w Uzbekistanie prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że obecność Abramowicza pokazała, iż ​​rosyjski prezydent Władimir Putin "wierzy mu i ufa". - Abramowicz brał udział w negocjacjach jako część delegacji rosyjskiej. Zamiast patrzeć na to, kto był przy stole, powinniśmy patrzeć na to, w czyim imieniu (negocjatorzy - przyp. red.) tam byli – dodał turecki przywódca. Kreml twierdził do tej pory, że Abramowicz uczestniczy w rozmowach, ale oficjalnym członkiem rosyjskiej delegacji nie jest.