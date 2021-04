"Poczynił niesprawiedliwe i nieprawdziwe uwagi". Erdogan wzywa Bidena do "wycofania deklaracji"

"Prezydent USA poczynił niesprawiedliwe i nieprawdziwe uwagi"

Turecki prezydent dodał, że nadal dąży do nawiązania "dobrych stosunków sąsiedzkich" z Armenią. - Prezydent USA poczynił bezpodstawne, niesprawiedliwe i nieprawdziwe uwagi na temat smutnych wydarzeń, które miały miejsce w naszym regionie ponad 100 lat temu - powiedział Erdogan po posiedzeniu swojego gabinetu i powtórzył apel do historyków tureckich i armeńskich o powołanie wspólnej komisji w celu zbadania tamtych wydarzeń.

- Mam nadzieję, że prezydent USA jak najszybciej wycofa swoją deklarację - podkreślił Erdogan, który potępił także Stany Zjednoczone za to, że nie udało im się znaleźć rozwiązania konfliktu między Azerbejdżanem a Armenią w Górskim Karabachu, gdzie USA, Rosja i Francja były mediatorami. Jego zdaniem Waszyngton stał z boku podczas tych wydarzeń. - Jeśli mówisz o ludobójstwie, to musisz spojrzeć w lustro i dokonać oceny. Sprawa rdzennych Amerykanów, nie muszę nawet wspominać tego, co się stało. To jest jasne - powiedział.