Erdogan: chcę, aby wszyscy obywatele trzymali swoje oszczędności w walucie narodowej

Turcy powinni trzymać swoje oszczędności w walucie narodowej, tureckiej lirze - z takim apelem zwrócił się do rodaków prezydent Recep Tayyip Erdogan. Utrzymywał, że problemy ze spadkiem wartości waluty są już pod kontrolą. Zaapelował także o wprowadzenie do systemu bankowego "przechowywanego pod materacem" złota.

- Chcę, aby wszyscy obywatele trzymali swoje oszczędności w naszych własnych pieniądzach, aby prowadzili wszystkie swoje interesy korzystając z naszej waluty - powiedział Recep Tayyip Erdogan występując w piątek w Stambule. - Nie zapominajmy o tym, że tak długo, jak nie przyjmujemy własnych pieniędzy jako punktu odniesienia, jesteśmy skazani na zatonięcie. Turecka lira - nasze pieniądze - to jest to, z czym pójdziemy dalej - dodał. Erdogan zaapelował także o wprowadzenie do systemu bankowego "przechowywanego pod materacem" złota - podał dziennik "Daily Sabah".