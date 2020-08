Erdogan przekształca bizantyjski budynek w meczet. Tak jak Hagia Sophia "zostanie otwarty dla nabożeństw"

Od 1511 do 1945 roku budynek - znany po turecku jako Kariye - służył jako meczet. W zeszłym roku turecki sąd unieważnił rządową decyzję z 1945 roku o przekształceniu go w muzeum. W piątek dekret podpisany przez Erdogana ogłosił, że "zarządzanie meczetem Kariye zostanie przeniesione do Dyrektoriatu ds. Religii (Diyanetu) i zostanie on otwarty dla nabożeństw".