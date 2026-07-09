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Świat

"Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał". Marcin Przydacz o prezencie dla Karola Nawrockiego

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Tayyip Erdogan i Karol Nawrocki w Ankarze
Nawrocki: rozmawiałem krótko z Trumpem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GEORGI LICOVSKI/PAP/EPA
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ofiarował przywódcom krajów NATO, w tym Karolowi Nawrockiemu, rewolwery - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Prezydencki minister poinformował, co stało się z bronią w Polsce.

W środę "Wall Street Journal" poinformował nieoficjalnie, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podarował przywódcom krajów NATO rewolwery, na których wygrawerowano ich nazwiska, a także ostrą amunicję. Przywódcy państw, w których obowiązują surowe przepisy dotyczące broni, mieli zostawić swoje podarunki w Turcji.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził w czwartek w RMF FM doniesienia zagranicznych mediów. - Rzeczywiście, prezydent Turcji każdemu ze swoich gości ofiarował tego typu prezent. Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał. Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał - zaznaczył.

Przydacz o prezencie od Erdogana

Pytany, czy prezydent Nawrocki wwiózł prezent od Erdogana do Polski, Przydacz odpowiedział, że został on "skierowany przez KPRP na lotnisku na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego". - Tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa, niech tutaj urzędnicy nad tym się zastanowią - dodał.

Według Przydacza w dyplomacji nie zwykło się odmawiać przyjmowania prezentów, zwłaszcza od takich gospodarzy jak prezydent Turcji. Przyznał, że sprezentowanie rewolweru jest sytuacją nietypową, jednak prezydencka kancelaria traktuje to jako wyraz szacunku gospodarza do gości. - Prezent trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca, magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent - tłumaczył.

Oficjalnie o prezencie od Erdogana powiedział też mediom brytyjski premier Keir Starmer. Erdogan dołączył do upominku notę zwalniającą broń z kontroli eksportowych. Stacja BBC przekazała, że brytyjski szef rządu ostatecznie nie wziął go ze sobą, ze względu na przepisy zabraniające importowania działającej broni do Wielkiej Brytanii. Rewolwer pozostał w Turcji i ma zostać poddany procedurze dezaktywacji.

W szczycie NATO w Ankarze obok przywódców 32 państw członkowskich Sojuszu uczestniczyli też przedstawiciele krajów basenu Zatoki Perskiej oraz Azji-Pacyfiku. Przywódcy państw NATO potwierdzili w przyjętej w środę deklaracji końcowej "niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5. Traktatu Waszyngtońskiego".

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Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiRecep Tayyip ErdoganNATOMarcin Przydacz
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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