Prezydent Turcji krytykuje premiera Grecji. Erdogan zapowiada ofensywę militarną na południu kraju

Prezydent Turcji powiedział w poniedziałek, że grecki premier Kyriakos Mitsotakis "już dla niego nie istnieje" i oskarżył o to, że podczas wizyty w USA miał on próbować zablokować sprzedaż myśliwców F-16 do Turcji. Recep Tayyip Erdogan zapowiedział też, że armia turecka podejmie ofensywę militarną na południowych granicach kraju, by ustanowić "bezpieczną strefę" szerokości 30 kilometrów, która pozwoli na "zwalczanie terrorystów".

Podróż greckiego premiera spotkała się w poniedziałek z komentarzem Erdogana. Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu odniósł się on do podróży premiera sąsiedniego kraju, rzucając w jego kierunku oskarżenie. - Zgodziliśmy się nie włączać krajów trzecich w nasz spór. Mimo to w zeszłym tygodniu premier Grecji odwiedził USA i rozmawiał w Kongresie, ostrzegając ich, by nie przekazywali nam F-16 – powiedział prezydent Turcji. - On już dla mnie nie istnieje. Nigdy nie zgodzę się z nim spotkać. Będziemy kontynuować współpracę z honorowymi politykami – dodał.