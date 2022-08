Erdogan "nie chce obalać reżimu Asada". Szuka "politycznego rozwiązania"

Koordynacja decyzji z Rosją

Ergodan - mówiąc o pomocy udzielanej syryjskim Kurdom - ocenił, że "to Stany Zjednoczone w przeważającej mierze odpowiadają za wspieranie terroryzmu w Syrii". Ankara twierdzi, że oddziały syryjskich Kurdów YPG/PYD są częścią Partii Pracujących Kurdystanu, organizacji uznawanej za terrorystyczną m.in. przez Turcję, UE i USA.

Sugestie w sprawie kolejnej ofensywy

Od tygodni turecki prezydent sugeruje rozpoczęcie kolejnej ofensywy przeciwko zamieszkującym północną Syrię Kurdom. Teraz powtórzył, że Turcja jest gotowa do przeprowadzenia operacji.

Erdogan zwrócił również uwagę na problem czterech milionów syryjskich uchodźców przebywających w Turcji. - Nie gościmy ich po to, żeby znajdowali się w stanie stałej wojny z reżimem; mam nadzieję, że proces, którego jesteśmy częścią, będzie odtąd korzystny dla każdego - powiedział prezydent. Turecka opozycja regularnie wzywa rząd do pojednania z reżimem Asada i ogłasza, że w przypadku przejęcia władzy odeśle uchodźców do ich ojczyzny.