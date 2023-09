Erdogan: ratyfikujemy wejście Szwecji do NATO, jeżeli USA wywiążą się z obietnicy sprzedania nam F-16

Turecki parlament dotrzyma obietnicy ratyfikowania akcesji Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych wywiąże się ze swoich zobowiązań i umożliwi sprzedaż Ankarze myśliwców F-16 - ogłosił prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez tureckie media.

Turcja stara się o myśliwce F-16

Turcja jest ostatnim obok Węgier państwem, które nie ratyfikowało przyjęcia Szwecji do NATO. Do akcesji potrzebna jest zgoda wszystkich sojuszników. W lipcu sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał, że Erdogan zapewnił go, iż turecki parlament ratyfikuje protokół akcesyjny Szwecji.