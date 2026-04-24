Świat "Zatruwają umysły". Kolejny kraj zakazuje social mediów dzieciom Adam Styczek |

Australia wprowadziła dolny limit wieku użytkowników mediów społecznościowych Źródło: TVN24

Turecki parlament przyjął ustawę zakazującą korzystania z platform społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia - przekazała w czwartek agencja Associated Press.

"Właściciel portalu społecznościowego nie będzie mógł świadczyć usług dzieciom, które nie ukończyły 15. roku życia, i będzie zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków, w tym weryfikacji wieku, aby zapewnić, że takie usługi nie będą świadczone" - napisano w ustawie.

Ustawa zmusi platformy do zainstalowania systemów weryfikacji wieku, udostępnienia narzędzi kontroli rodzicielskiej oraz zobowiąże firmy do szybkiego reagowania na treści uznane za szkodliwe - poinformowała turecka agencja Anadolu.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan musi zaakceptować ustawę w ciągu 15 dni, aby weszła w życie. - Żyjemy w czasach, w których niektóre aplikacje do udostępniania treści cyfrowych zatruwają umysły naszych dzieci - powiedział Erdogan w poniedziałkowym przemówieniu.

Kolejne kraje ograniczają dzieciom dostęp do mediów społecznościowych

Ograniczenia dostępu dzieci poniżej 16. roku życia do portali społecznościowych zaczęły obowiązywać w grudniu w Australii, gdzie firmy z branży zablokowały dostęp do około 4,7 miliona kont należących do dzieci.

W zeszłym miesiącu Indonezja rozpoczęła wdrażanie nowego rozporządzenia rządowego zakazującego dzieciom poniżej 16. roku życia dostępu do platform, które mogłyby narazić je na pornografię, cyberprzemoc, oszustwa internetowe i uzależnienie.

Niektóre inne kraje - w tym Hiszpania, Francja i Wielka Brytania - również podejmują lub rozważają wprowadzenie środków mających na celu ograniczenie dostępu dzieci do portali społecznościowych.

