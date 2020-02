Turcja: nie będziemy zatrzymywać uchodźców. Tysiące ruszyły do Europy, kolejne kraje wzmacniają ochronę granic

UE oczekuje, że Turcja utrzyma zobowiązania

Grecja i Bułgaria wzmacniają ochronę granicy

"Niewyobrażalna sytuacja Syrii"

Pomoc humanitarna ONZ oraz innych organizacji humanitarnych świadczona jest na całym pograniczu syryjsko-tureckim. W styczniu pomoc żywnościowa trafiła do 1,4 mln osób. Do Syrii dotarły też dostawy lekarstw, z których skorzystało do 500 tys. osób. Artykuły nieżywnościowe trafiły do ponad 230 tys. osób. Jest to wciąż za mało - podkreśliła Mueller podczas swego wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa. Ocenia się, że 1,9 mln ludzi w północno-wschodniej Syrii potrzebuje natychmiastowego wsparcia, opieki medycznej i pomocy żywnościowej. Mówczyni zaapelowała do rządu w Damaszku o ułatwienie w przekazywaniu pomocy humanitarnej. Jeśli to nie nastąpi, dodała, niezbędne będzie wypracowanie alternatywnych metod działania. O pogarszaniu się z dnia na dzień sytuacji wraz z eskalacją walk na północnym-zachodzie Syrii mówiła dyrektor wykonawcza UNICEF Henrietta Fore. Przypomniała, że do opuszczenia domów zmuszonych było od grudnia m.in. ponad pół miliona dzieci. Wskazywała, że według raportów niektóre doznały odmrożeń, a część zmarła z powodu wychłodzenia organizmu.