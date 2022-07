Haluk Bayraktar: Rosja nigdy nie otrzyma naszych dronów

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 146 dni. W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy okupacyjne rosyjskie władze wprowadzają coraz bardziej represyjne zarządzenia wobec miejscowej ludności. Osobom naruszającym zasady godziny policyjnej grozi rozstrzelanie na miejscu - powiadomił we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj napisał, że na okupowanych terenach Rosjanie zabierają do wojska "każdego, kogo widzą", w tym kryminalistów. W nocy wojska rosyjskie zbombardowały rejon Odessy. Spadło sześć pocisków, co najmniej sześć osób - w tym dziecko - jest rannych. Relacja na żywo w tvn24.pl.