Erdogan wydala z kraju 10 ambasadorów państw zachodnich

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan polecił resortowi dyplomacji uznanie 10 ambasadorów państw zachodnich za personae non gratae. Na "czarnej liście" znaleźli się m.in. przedstawiciele USA, Niemiec i Francji. Powodem jest wspólny apel dyplomatów do władz tureckich o uwolnienie opozycyjnego filantropa i działacza Osmana Kavali.

Ambasadorzy Kanady, Danii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Nowej Zelandii, USA, Francji i Niemiec zostali wezwani we wtorek do MSZ w Ankarze w związku z oświadczeniem, w którym napisali m.in., że sprawa Kavali "rzuca cień na szacunek dla demokracji" i wezwali Turcję do pilnego uwolnienia działacza.