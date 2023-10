Prezydent Turcji robi krok w stronę akcesji Szwecji do NATO 

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przesłał do parlamentu protokół w sprawie przyłączenia Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. Spośród wszystkich członków NATO jedynie Turcja i Węgry nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji.

Przesłanie dokumentu do parlamentu potwierdziły służby prasowe Recepa Tayyipa Erdogana. Według agencji Reutera nie podano żadnych dodatkowych informacji w sprawie głosowania.

Zgoda a sprawa myśliwców

Turcja jest ostatnim obok Węgier państwem, które nie ratyfikowało przyjęcia Szwecji do NATO. Do akcesji potrzebna jest zgoda wszystkich sojuszników. Erdogan zobowiązał się do przesłania parlamentowi wniosku ratyfikacyjnego podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Turcja oczekuje od Szwecji skuteczniejszej walki z podmiotami uznawanymi przez Ankarę za terrorystyczne.