Erdogan zapowiada wzmocnienie wojsk na Cyprze Północnym

Erdogan: USA zachęcają do kroków, zagrażających pokojowi

- Stany Zjednoczone, które zachęcają duet cypryjsko-grecki do kroków, zagrażających pokojowi i stabilności we wschodniej części Morza Śródziemnego, tą decyzją doprowadzą do wyścigu zbrojeń na wyspie – powiedział Erdogan.