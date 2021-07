Pożary wokół kurortów w Turcji. Relacje polskich turystów

Przez pożary lasów w pobliżu miasta Manavgat w Turcji zginęły trzy osoby. Turyści – w tym Polacy – przekazują niepokojące relacje, a wielu decyduje się na powrót do domów. MSZ w Warszawie apeluje do polskich turystów o czujność i rejestrację w serwisie Odyseusz ułatwiającym w nadzwyczajnych sytuacjach służbom dyplomatycznym kontakt z podróżującymi.

- Olbrzymi pożar. Właściwie nie było widać słońca. Widzieliśmy karetki pogotowia i straż pożarną. Bliżej lotniska niebo się wypogodziło, natomiast nie mieliśmy żadnych informacji poza tym, co sami widzieliśmy: kłęby dymu – powiedziała jedna z Polek, która wróciła do Polski z Turcji. - Jak wracaliśmy na lotnisko, panowały dwa pożary. Byliśmy akurat w Okurcalar, jak wyszliśmy około godziny 10 na plażę, to już było widać mocny dym – dodał jeden z podróżnych.