10 osób nie żyje, a 32 zostały ranne w pożarze, który wybuchł we wtorek w kurorcie narciarskim Kartalkaya w Turcji. Niektórzy turyści uciekali przed pożarem, spuszczając się z okien na prześcieradłach.

We wtorek nad ranem w ośrodku narciarskim Kartalkaya w prowincji Bolu na północnym zachodzie Turcji wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło co najmniej 10 osób, a 32 trafiły do szpitala - poinformował minister spraw wewnętrznych tego kraju Ali Yerlikaya.