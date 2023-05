"Czy prezydent rozpowszechniałby nagranie, które jest oczywistym montażem?". Zawiadomienie do prokuratury

Partia Kilicdaroglu oskarża prezydenta Erdogana

Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone przeciwko tureckiemu prezydentowi oraz osobom odpowiadającym za montaż i publikację nagrania. - Czy prezydent rozpowszechniałby nagranie, które jest oczywistym montażem? Czy pomawiałby? Korzystałby z oszustwa? Wzniecał nienawiść i podziały? Niestety robi to wszystko, by pozostać u władzy - powiedział Erkek, wzywając "odważnych" prokuratorów do zbadania sprawy.