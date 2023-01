Partia Erdogana rozważa zmianę terminu wyborów. Z powodu wyjazdów na wakacje

Rządząca w Turcji Partia Sprawiedliwości i Rozwoju rozważa zmianę daty wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Póki co, są one zaplanowane na 18 czerwca. - Ponieważ ta data zbiega się z sezonem wakacyjnym, kiedy ludzie dużo podróżują, warto przesunąć ją nieco do przodu - powiedział rzecznik partii.