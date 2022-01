Osman Kavala pozostanie w więzieniu mimo wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Rada Europy wzywa do stosowania się do wyroku ETPC ws. Kavali

Sam Kavala nie stawił się w poniedziałek na rozprawie, ponieważ - jak powiedział - "utracił wiarę w wymiar sprawiedliwości" w Turcji. Poniedziałkowa decyzja o jego zatrzymaniu w więzieniu, to już trzeci taki wyrok tureckiego sądu od października, mimo iż już w 2019 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wydał orzeczenie nakazujące uwolnienie go.

Zgodnie z decyzją Rady Europy Ankara ma czas do środy, aby zastosować się do jej wytycznych oraz wyroku ETPC i przedstawić Komitetowi Ministrów Rady wyjaśnienia w tej sprawie. Jeśli tureckie władze zignorują ten nakaz, Komitet Ministrów Rady Europy, który czuwa nad egzekwowaniem wyroków ETPC, będzie musiał podjąć podczas posiedzenia 2 lutego decyzję o skierowaniu tej sprawy do ETPC z zarzutem złamania prawa przez tureckie władze i nierespektowania decyzji Trybunału. Może to poskutkować nałożeniem sankcji na Ankarę.