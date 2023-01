Turcja odwołała spotkanie w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Premier Szwecji: żadna inna kwestia nie jest dziś ważniejsza

Tureckie władze odwołały spotkanie ze Szwecją i Finlandią w sprawie akcesji tych krajów do NATO. Premier Szwecji, odnosząc się do decyzji Ankary, podkreślił, że żadna inna kwestia bezpieczeństwa narodowego nie jest dziś ważniejsza niż szybkie członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO.

Ankara odwołała zaplanowane na początek lutego trójstronne spotkanie ze Szwecją i Finlandią w sprawie akcesji tych krajów do NATO - podały we wtorek tureckie media, powołując się na źródła dyplomatyczne.

Spotkanie w Brukseli, w którym udział wziąć miał sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg , miało być posiedzeniem "stałego komitetu" złożonego z przedstawicieli Turcji , Szwecji i Finlandii i weryfikującego realizację porozumienia tych krajów z czerwcowego szczytu NATO. Dotyczyło ono warunków, na jakich Ankara wycofała wówczas swoje veto wobec przyjęcia dwóch państw nordyckich do Sojuszu.

"Są siły w Szwecji, które chcą opóźnić wejście do NATO"

Żadna inna kwestia bezpieczeństwa narodowego nie jest dziś ważniejsza niż szybkie członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO - podkreślił premier Szwecji Ulf Kristersson, odnosząc się do decyzji Turcji o anulowaniu rozmów w sprawie ratyfikacji akcesji państw nordyckich do Sojuszu.

- Są siły w Szwecji i poza krajem, które chcą, aby nasze członkostwo się opóźniło - powiedział Kristersson na zwołanej we wtorek wieczorem konferencji prasowej. Przypomniał, że Szwecja znajduje się w najważniejszej sytuacji od czasu zakończenia drugiej wojny światowej w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Jednocześnie przyznał, że nie interpretuje wypowiedzi prezydenta Turcji o braku możliwości wstąpienia Szwecji do NATO jako całkowitej odmowy. - Chcemy wrócić do funkcjonującego dialogu z Turcją - zaznaczył. Kristersson, odnosząc się do wypowiedzi fińskich polityków, którzy zapowiedzieli kontynuację rozmów z Turcją w przypadku wykluczenia z nich Szwecji, stwierdził, że "trzeba zrozumieć sytuację Finlandii".