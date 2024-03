Irańska naukowczyni akademicka Shiva Kaviani, która nie może uzyskać wizy do Kanady ze względu na wygaśnięcie pozwolenia na pobyt i nie może wrócić do Iranu z powodów politycznych, od miesiąca mieszka na lotnisku w Stambule. To historia jak z filmu "Terminal" Stevena Spielberga - zauważają media.