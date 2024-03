Turcji grozi utrata około 20 procent zasobów wodnych w ciągu zaledwie kilku lat, co będzie stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez tamtejsze ministerstwo rolnictwa i leśnictwa, które opisał turecki dziennik "Hurriyet".

"Jeśli nie zostaną podjęte niezbędne środki, Turcja dołączy do krajów cierpiących na niedobór wody" - ostrzegło ministerstwo rolnictwa i leśnictwa.

Zmiany klimatyczne w Turcji

W raporcie resortu zaznaczono, że do 2100 roku w Turcji oczekuje się średniego wzrostu temperatur wynoszącego od 4 do 6 stopni Celsjusza, a w regionach wschodnich i południowo-wschodnich - nawet do 8 stopni.