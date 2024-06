Zwłoki Hulyi Sellavci znaleźli jesienią 2022 roku jej bliscy w miejscu, gdzie pracowała. Kobieta wcześniej otrzymywała groźby śmierci od męża, co wykazało śledztwo. Małżeństwo było w separacji.

Mężczyzna, który miał zakaz zbliżania się do żony, został skazany za morderstwo małżonki z premedytacją, za co grozi mu dożywocie. Dodatkowo skazano go m.in. za zastraszanie, obrażanie i prześladowanie.