Jej tata nie chciał, by bała się wojny. Dziewczynka z nagrania, które obiegło świat, jest w Turcji

- Czy to odrzutowiec, czy bomba? - pyta mężczyzna. - Bomba! Jak wybuchnie, śmiejemy się - odpowiada córeczka. Chwilę później rozlega się eksplozja i dziewczynka zaczyna się głośno śmiać. - Czy to cię śmieszy? - pyta ją tata. - Tak, to bardzo zabawne - stwierdza mała brunetka, chichocząc. Nagranie urywa się, gdy odwraca wzrok, spoglądając w dal.

Pomoc z Turcji

We wtorek reporter brytyjskiego "Guardiana" Bethan McKernan zamieścił na Twitterze zdjęcie rozbawionej trzylatki na rękach ojca. "Cieszę się, że mogę poinformować, iż trzyletniej Salwie i jej rodzicom udało się bezpiecznie przedostać z Idlib do Turcji" - napisał dziennikarz. "Po raz pierwszy w życiu, (Salwa) może śmiać się z normalnych rzeczy" - dodał.

Turcja nie zatrzymuje już uchodźców

Zapowiedziała jednocześnie, że nie będzie zatrzymywać uchodźców zmierzających do Europy, jak czyniła to do tej pory zgodnie z umową, którą zawarła z Brukselą. Poinformowała - niezgodnie z prawdą - że unijne granice są dla uchodźców otwarte i zaczęła ich zachęcać do rozpoczęcia pochodu w stronę greckiej i bułgarskiej granicy.