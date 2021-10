Komisja Europejska o negocjacjach akcesyjnych z Turcją: nadal w martwym punkcie

Komisja Europejska, prezentując coroczny raport, przekazała we wtorek, że negocjacje w sprawie przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej tkwią w martwym punkcie. To najbardziej krytyczne dotąd unijne sprawozdanie na temat stanu stosunków Unii Europejskiej i Ankary w 16-letniej historii rokowań - zauważa Reuters.