Kolejne trzęsienie ziemi w Turcji. Zginęła jedna osoba, są ranni. Specjaliści mówią o niecodziennej aktywności

Turcję ponownie nawiedziło w poniedziałek trzęsienie ziemi. W południowo-wschodniej części kraju runęło kilkadziesiąt budynków, zginęła jedna osoba, a rannych zostało ponad sto - podały władze. Jak przekazała rządowa agencja do spraw sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych, w ciągu ostatnich trzech tygodni w regionie doszło już do kilku trzęsień ziemi i kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie od 5 do 6. - To bardzo niecodzienna aktywność - ocenił Orhan Tatar z agencji.