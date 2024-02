Mija rok od tragedii. Ponad setki osób nadal nie odnaleziono

Choć od trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii minął już rok, to nadal nie udało się odnaleźć ponad setki ofiar. Rodziny wciąż mają nadzieję, że dowiedzą się, co się stało z ich bliskimi, i nie ustają w poszukiwaniach.

Dokładnie rok temu, 6 lutego 2023 roku, doszło do katastrofalnego w skutkach trzęsienia ziemi w południowo-wschodniej Turcji i północnej Syrii, mającego magnitudę 7,8. Kilkanaście godzin później doszło do kolejnego trzęsienia o magnitudzie 7,7. Obu zjawiskom towarzyszyła seria ponad stu wstrząsów wtórnych. Swoim zasięgiem trzęsienia objęły obszar porównywalny do Belgii i Holandii razem wziętych. Miasta na tym terenie zostały zrównane z ziemią, a miliony ludzi straciły dach nad głową. Według szacunków zginęło około 53 tys. mieszkańców Turcji oraz sześć tysięcy mieszkańców Syrii.