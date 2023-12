Spór Turcji i Izraela "wykroczył poza ramy dyplomacji"

Początkiem nowego wymiaru konfrontacji dwóch państw była wypowiedź Ronena Bara, szefa izraelskiej agencji bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet, który przyznał, że "rząd wyznaczył nam za cel wyeliminowanie Hamasu. To nasze Monachium i zrobimy to wszędzie: w Gazie, na Zachodnim Brzegu, w Libanie, w Turcji, w Katarze". - To zajmie kilka lat, ale będziemy tam, by to zrobić - dodał.