Turecki minister broni decyzji w sprawie Hagii Sophii. "Musimy chronić dziedzictwo naszych przodków"

W piątek najwyższy sąd administracyjny w Turcji unieważnił dekret rządowy z 1934 roku przekształcający Hagię Sophię w muzeum. Orzekł, że był on niezgodny z prawem. Utorowało to drogę do przekształcenia tego słynnego muzeum w Stambule ponownie w meczet. Jeszcze tego samego dnia prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podpisał dekret formalnie dokonujący tej zmiany. Jak zapowiedział, pierwsze modły odbędą się tam w ciągu dwóch tygodni.