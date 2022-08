Dwa podobne wypadki w Turcji, co najmniej 32 osoby nie żyją

czytaj dalej

Ciało byłego prezydenta Angoli Jose Eduardo dos Santosa, który zmarł w lipcu w Hiszpanii, zostanie sprowadzone do stolicy kraju, Luandy - poinformował angolski rząd. Córka jednego z najdłużej panujących przywódców na świecie podejrzewała, że jego śmierć mogła być wynikiem przestępstwa. Kobieta domagała się również, by ojciec został pochowany w Barcelonie. Jak pisze Reuters, pojawiają się obawy, że powrót ciała dos Santosa do Angoli może wywołać w kraju napięcia przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 24 sierpnia.