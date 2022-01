Erdogan: akcesja do Unii Europejskiej pozostaje naszym priorytetem

Erdogan wskazał na konieczność pozbycia się przez UE "strategicznej ślepoty", która uniemożliwia pogłębienie relacji z Turcją. - To, na co musimy zwrócić uwagę, to fakt, że Unia Europejska stała się zakładnikiem kilku państw członkowskich - powiedział, nie wymieniając konkretnych krajów. Dodał, że starają się one rozwiązać swoje problemy z Turcją, zasłaniając się Unią Europejską.