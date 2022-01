Turcja. Dziennikarka Sedef Kabas miała obrazić prezydenta, trafiła do aresztu

Sedef Kabas została zatrzymana w nocy z piątku na sobotę w Stambule. Policja zabrała ją na komisariat, a później odwiozła do gmachu sądu, który zdecydował o aresztowaniu dziennikarki.

Kabas miała znieważyć prezydenta Recepa Tayippa Erdogana zarówno na antenie opozycyjnej stacji telewizyjnej, jak i we wpisie na Twitterze. "Koronowana głowa staje się mądrzejsza, ale widzimy, że to nieprawda" i "kiedy bydło wejdzie do pałacu, nie będzie królem, ale pałac stanie się stodołą" - stwierdziła, cytując znane w Turcji przysłowia. Nie wymieniła nazwiska prezydenta.