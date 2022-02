Turecka dziennikarka miała obrazić prezydenta Erdogana i ministrów. Prokuratura żąda 11 lat więzienia

W zeszłym miesiącu turecki sąd nakazał aresztowanie na czas procesu 52-letniej dziennikarki telewizyjnej Sedef Kabas w związku z zarzutami znieważenia prezydenta kraju Recepa Tayyipa Erdogana , za co grozi od roku do czterech lat więzienia.

Kabas miała znieważyć prezydenta Recepa Tayippa Erdogana zarówno na antenie opozycyjnej stacji telewizyjnej, jak i we wpisie na Twitterze. "Koronowana głowa staje się mądrzejsza, ale widzimy, że to nieprawda" i "kiedy bydło wejdzie do pałacu, nie będzie królem, ale pałac stanie się stodołą" - stwierdziła, cytując znane w Turcji przysłowia. Nie wymieniła nazwiska prezydenta.